A Chiapas le falta promoción desde el 2017: Servicios Turísticos

SCLC.- Miguel Corzo Macal, de la Agencia Integradora de Servicios Turísticos en el estado consideró que el tema de la influenza, los bloqueos de maestros, posterior el sismo que daño monumentos, la muerte del presidente de San Juan Chamula, ocasionó “la cancelación de muchos eventos, del 2017 a la fecha la falta de promoción dejo de existir de parte del estado, y nosotros no tenemos congresos”.

En entrevista dijo que los tres niveles de gobierno deben buscar un plan de acción para hacerle frente a la crisis del COVID 19, para que las empresas no cierren y de este modo no haya despido de trabajadores como sucedió hace algunos 10 años cuando se dio la influenza y que hasta el momento no se ha recuperado.

“Lo vivimos hace poco más de 10 años con la influenza donde vimos los recortes porque el turismo deja dejan de viajar, deja de haber el gasto por pare de los turistas, las empresas sufren por no poder pagar, no tener ingresos a su actividad diaria, y eso cae en el desempleo, la perdida y quiebra de empresas”, indicó.

Consideró que deben de trabajar empresarios y gobierno, estrategias para que terminando la contingencia se haga frente a la crisis y recuperar el número corrientes turísticas del país.

Una de las estrategias consideró Corzo Macal sería mantener contacto con y una base de datos de eventos en México de médicos, congresos, convenciones, incentivos, bodas y demás “y tener la comunicación con estas empresas, y que seamos las primeras opciones de traer estos eventos a Chiapas”.

Supuso que es en este momento de paralización de actividades cuando deberían aprovechar para sostener la comunicación, aunque lo difícil es que en la actualidad no se cuenta con funcionarios que se comprometían con el gasto de promoción a los destinos “y si no teníamos, debemos buscar cómo hacemos alianza con locales y como financiarlo, calculando unos mil pesos por contacto”.

El gasto de inversión para la promoción, dejó ver los empresarios no lo tienen por lo que aseguró es necesario que se reúnan las instancias de gobierno municipal, estatal y federal, enfocadas al turismo o bien “los privados tendremos que buscar lianzas con otras empresas fuera de Chiapas para poder hacer frente”.

“El gobierno actual ha tenido una política de desapego en el tema de la promoción turística, no nos podemos confiar en el gobierno, no podemos esperar al gobierno. Los congresos hablando del mes de marzo de 2021 están perdidos ya tienen u destino, lo que trabajemos será para el segundo trimestre del 2021, estoy hablando de un año que tenemos para recuperar eventos si nos aplicamos, nos afecta a todos no solo a empresarios, las pequeñas empresas”, concluyó.