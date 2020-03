Atletas mexicanos quieren asistir a Tokio 2020

El presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla, aseveró que los atletas mexicanos anhelan participar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 pese a la pandemia de COVID-19.

"Ayer, el primer ministro de Japón habló de que están abiertos a que haya una nueva fecha para los juegos. Yo he hablado con varios atletas y no encuentro un eco en el sentido que no quieran participar, al contrario, todos están dispuestos", comentó.

Finalmente, explicó para medios nacionales que, por el momento, el caso de la pentatleta mexicana Mariana Arceo es el único caso de un miembro de la delegación mexicana con un positivo por coronavirus.

"No tengo el conocimiento de que haya otra atleta que tenga; pero les puedo asegurar que en el Comité Olímpico Internacional (COI) están muy preocupados y espero que tomen la mejor decisión", concluyó.