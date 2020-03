Laboratorios particulares no pueden aplicar la prueba para detectar el COVID-19

Tuxtla.- James Gómez Montes, dio a conocer que la Secretaría de Salud a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública es la única autoridad autorizada para realizar las pruebas de detección del Covid 19.

En este sentido expuso a la población que: “Sólo la Secretaría de Salud tiene ese tipo de estudios, en primer lugar y, en segundo lugar, para tomar una muestra se requiere tener todo el equipamiento para la protección de la persona que va a tomar la muestra”.

El procedimiento para tomar la muestra requiere de medidas sanitarias para las personas que realizan la prueba y por ello, los laboratorios de la iniciativa privada aún no cuentan con el permiso.

Para detectar el coronavirus primero se requiere de una prueba rápida que verifica si es o no reactiva posteriormente se realiza la prueba confirmatoria PCR, no obstante, las pruebas rápidas no son confirmatorias, únicamente son un tamizaje de un posible contagio del Coronavirus. Las personas que presenten los síntomas como:

Tos seca, Fatiga, Falta de aire para respirar, Fiebre, Dolor de cabeza, Escurrimiento nasal tienen que llamar al 800 772 2020 La Secretaría de Salud envía una brigada médica a domicilio para realizar una exploración y medidas de aislamiento, si la persona presenta estos síntomas se realiza la prueba.

“En algunos centros de salud, han implementado como se hizo con influenza consultorios específicamente para atender a personas con problemas respiratorios, para que así no tengan que esperar y por la sana distancia que está iniciando el día de hoy, tampoco tengamos aglomeraciones en las áreas de consultas”.

Aunque se espera que en algún momento los laboratorios cuenten con licencia para efectuar la prueba del Covid 19, como ocurrió con la influenza H1N1, aún se requiere de cierto tiempo para que la autoridad correspondiente autorice los permisos que a su vez, son validados por el Instituto Nacional de Diagnóstico de Referencia Epidemiológica, que es la autoridad que valora los reactivos.