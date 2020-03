Suman ocho muertes por COVID-19 en el país; ; 110 casos nuevos en un día

México. -Este jueves, la Secretaría de Salud dio a conocer que hasta el momento hay 585 casos confirmados, ocho muertos y dos mil 156 casos sospechosos por coronavirus en México. En 24 horas aumentaron 110 casos en el país, lo que supone el mayor número de contagios en un día.

Además, se detalló que existen 462 mil 684 casos confirmados a nivel mundial y hay más de 199 países contagiados por coronavirus.

En rueda de prensa, la directora de Investigación Operativa Epidemiológica, Ana Lucía de la Garza Barroso, detalló que hasta ahora se han descartado dos mil 965 casos y se tiene dos mil 156 sospechosos. Del total de los casos confirmados sólo el tres por ciento se reporta grave.

Referente a las defunciones, de las cuales este día se sumaron al reporte una en Jalisco y otra en la Ciudad de México, indicó que todas han presentado comorbilidades como asma, obesidad, diabetes e inmunosupresión. La mediana de edad de estas ha sido de 59.5 años (de 41 a 77 años).

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró que todas las personas pertenecientes a los lo grupo de riesgo deben quedarse en casa. También subrayó que sólo las personas enfermas y personal de salud deben utilizar tapabocas.

“El cubrebocas no debe usarlo nadie más que no tenga o síntomas o el personal de salud. Todos los demás no necesitamos usarlo ni otro equipo de protección personal”, apuntó.

En tanto, este día autoridades de la Secretaría de Salud estatales de Quintana Roo y del Estado de México dieron a conocer una defunción en sus demarcaciones, con lo cual sumarían dos muertes más a causa del COVID-19 al conteo nacional.

Necesario evitar movilización de personas

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que para frenar el contagio elevado como sucedió en España o Italia, se requiere que la ciudadanía mexicana no se movilice y siga al pie de la letra la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario reconoció que es difícil apretar aún más las medidas de restricción en el país debido a la desigualdad económica, pues de hacerlo se afectaría fuertemente la economía de los pequeños comercios y de las personas que viven al día.

“No se puede restringir tanto la actividad social y la actividad económica, porque entonces causaría uno un daño posiblemente irreparable para una gran cantidad de familias que viven al día, pequeños comerciantes, profesionistas independientes, pequeñas empresas, trabajadores y trabajadoras domésticos, vendedores ambulantes, 50 por ciento de la población que vive al día y no tiene capacidad de ahorro”, explicó.

Pese a este escenario, el funcionario federal llamó a la población para que en la medida de sus posibilidades ya no salgan a las calles y quien puede quedarse en su casa debe seguir las medidas establecidas con la Jornada Nacional de Sana Distancia.

“Necesitamos que no se mueva la gente, que no esté en el espacio público, que no salga a trabajar, que no esté en las escuelas, eso lo necesitamos para fines de la salud pública. Tenemos que ser muy claros en entender esto, la epidemia no se quita de un día para otro (…) Lo que sí se puede lograr y ese es el propósito de la Jornada Nacional de Sana Distancia y que, en escuelas, trabajos, espacios públicos, no tengan a personas congregadas”, afirmó López-Gatell Ramírez.

De acuerdo con el subsecretario de Salud, este momento es crucial para el país, pues hay pocos casos comparados con otros países, por lo que se mantendrá la solicitud a los mexicanos de quedarse en casa.

“Este es el momento único que no podemos perder, porque la oportunidad es hacerlo ya y hacerlo masivamente, hasta donde el límite de la realidad lo permite, sin afectar irremediablemente a las economías familiares más desprotegidas, pero hay que hacerlo ya y es todos, todos al mismo tiempo. No se puede ir escalonando, porque es el momento que no podemos perder”, puntualizó.