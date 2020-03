México marcó a Paco Jémez

El técnico español Francisco Jémez afirmó que tuvo un gran aprendizaje durante su paso por el Cruz Azul de la Liga MX, competencia que aseguró le generó una gran presión, pero también lo dejó marcado.

“Llevó desde 2006 como entrenador, con diferentes etapas y situaciones. Pero te puedo decir que México me ha dejado marcado. Había días que ni siquiera dormía. Se juntaba todo. Desde la presión de los resultados a la altitud de la ciudad", indicó.

"Paco" detalló que tuvo que ir al médico para que le ayudara a conciliar el sueño, "pero sólo conseguía dar unas cuantas cabezadas por la noche. Aguantaba gracias al par de horas que dormía durante la siesta. Eso me daba la vida”.

Aceptó que pensó que el balompié mexicano era de una calidad mucho más baja a la que él estaba acostumbrado, situación que con el transcurso de las semanas comprobó que no era así.

“Como entrenador, reconozco que me equivoqué. Fui creyendo que iba a una liga menor y me di cuenta de que no era así. México tiene una liga competitiva, con buenos jugadores, enormes entrenadores, campos espectaculares y una gran afición. Da igual dónde juegues y la hora. Los campos siempre están llenos de gente”, declaró a The Coaches’ Voice.

El estratega explicó que la forma de trabajar en México no es que sea difícil, sino distinto. "Es otra manera de jugar y entrenar, pero como ocurre también en Europa. No es lo mismo cómo se trabaja, por ejemplo, en Holanda que en España. Así que imagínate la diferencia que existe entre dos continentes”.

“También tienes que trabajar con un modelo de competición diferente al que estás acostumbrado en España, en donde tienes una liga de 38 partidos. Puedes empezar mal, pero luego tienes tiempo para recuperarte y en México no”, estableció.

Jémez reconoció que le habría gustado seguir con el proyecto al frente de Cruz Azul, pero que su familia lo necesitaba y no podía permanecer en el continente americano. “Tengo claro que me hubiera quedado más tiempo (en México) porque sabía que el proyecto estaba a medias, pero la familia me pidió volver”.