Habitantes de Tapachula se quedan en casa, para evitar contagios

Tapachula.- Habitantes de las colonias populares de esta frontera chiapaneca decidieron quedarse recluidos en sus casas mientras pasa la emergencia sanitaria provocada por la dispersión mundial del coronavirus.

Sin visitas sanitarias, las familias de escasos recursos optaron por establecer medidas de protección que incluyen sobre todo limpieza personal, no salir más que para lo mínimo indispensable y tomar bebidas calientes, “porque eso mata el coronavirus”, asegura una madre de familia.

Elda Espinoza Robles, quien radica en la colonia Las Gardenias, cuida a su familia dándoles instrucciones de que se laven las manos y los dientes, y mantengan limpios los baños. También los insta a tomar cosas calientes “porque así el virus no sobrevive”, dice.

Añade que “hasta ahorita no se han venido a parar”, personal de salud de Chiapas para instruirlos sobre las medidas de protección contra el Covid-19.

“Gracias a Dios estamos todos en casita, no hay ningún síntoma de esas enfermedades, pero se oye por otros lugares. Como les digo yo a mis hijos, lávense bien las manos, lávense los dientes, vean que sus baños estén limpios, aséense, más que nada, y como dicen, tomar cosas calientes, tomen sus atoles, agua fría no tomen porque dicen que ese coronavirus el calor no lo soporta”, asegura convencida.

Indica que ninguno de los miembros de su familia padece gripa o tos que pudieran ser síntomas de haber contraído la enfermedad.

“Aquí gracias a Dios está tranquilo, no hay ningún enfermo, están todos bien, gracias a Dios hasta ahora no tenemos que tos, que gripa. Somos cuatro, mi hija está de visita ahorita”, explica Espinoza Robles.

Se quejó de la interrupción de las clases para los niños porque considera que les hace falta aprender más.

“Aquí estamos en la casa. No tienen clases, suspendieron por ese motivo, pues está mal, pues ya ve que no saben los niños y les quitan el aprendizaje, menos”, criticó.

Para la señora Ana López, quien tiene su vivienda a un lado de la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, el coronavirus “es puro espanto”.

“Es la primera vez que alguien viene a hablar sobre esa enfermedad que está pasando ahorita, se mira que está duro por noticias y todo, se ve que está bien estricto eso. Aquí no he visto nada”, afirma al indicar que no conoce de algún caso de coronavirus entre sus allegados.

Añade que como no se sabe de algún caso en concreto, el tema del coronavirus se convierte en miedo.

“Puro espanto porque no estamos viendo nada, estamos encerrados todos los días, no salimos a ningún lado, gracias a Dios no tenemos nada”, apunta.

Oralia López Aguilar expresa que “todo está tranquilo, estamos tratando de mantener todo limpio y no salir”, dice.

Karla Pérez Pinto, quien es mamá de un niño pequeño explica que lo mantiene limpio, lavándole las manos continuamente para evitar contagios y que planea quedarse en su casa toda la cuarentena marcada por la Secretaría de Salud.

“Pues sí cualquier cosa puede agarrar uno las manos, más a los niños, más a mi niño que tengo, va a comer, le lavo las manos y todo eso. No ahorita no hemos salido, hemos estado en la casa. Creo a llegar la cuarentena, la cuarentena va a ser”, expresa Pérez Pinto.

Durante el recorrido por las colonias populares la Nueva Esperanza y Las Gardenias se pudo observar que las familias permanecen sus casas, hay muy pocas personas en las calles y los escasos negocios que hay por este rumbo tienen poca clientela.