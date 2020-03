Hay buena respuesta de atletas

World Parataekwondo se congratuló por la respuesta que ha tenido de los atletas en todo el mundo para seguir con sus entrenamientos en casa y ha tenido el respaldo de competidores de talla mundial, entre ellos el mexicano Juan Diego García.

El organismo internacional lanzó una campaña en las redes sociales para resaltar cómo los atletas de parataekwondo de todo el mundo superan las barreras para entrenar, al hacer ejercicios en casa.

A casi una semana de haber iniciado la campaña, varios atletas han colaborado con sus rutinas de entrenamiento, luego que el primero en subir la suya a las redes sociales fue el campeón europeo de Italia 2018, Antonino Bossolo.

"No es fácil. No, no puedo ir al gimnasio. Pero estoy tratando de hacer algo en casa para estar en forma", dijo el artemarcialista.

Conforme avanzaron los días y los competidores tuvieron que adaptar espacios en sus hogares para entrenar y así evitar el contagio del COVID-19, han visto que subir sus rutinas en la plataforma digital puede incentivar a la población a hacer ejercicio.

Las publicaciones de los deportistas entrenando en casa han demostrado que gozan de popularidad y algunos han tomado sus redes sociales para ver quien impone record al ser los más vistos.

En la primera semana, la iniciativa contó con la participación de cuatro campeones del mundo, entre ellos el mexicano Juan Diego García, quien subió un video en donde muestra la manera de entrenar en su natal Sinaloa.

También se hicieron presentes dos campeones de los Juegos Parapanamericanos y uno de los Juegos de la Federación Internacional de Deportes de Silla de Ruedas y

Amputados (IWAS, por su sigla en inglés).

Entre los que han participado con su video están el español Alejandro Vidal Álvarez, el italiano Antonino Bossolo, el brasileño Nathan Torquato, la ucraniana Vika Marchuk y la india Veena Arora.