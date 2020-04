Suman mil 378 casos de COVID-19 y 37 defunciones en México

México.- En México hasta este miércoles se han confirmado mil 378 casos de COVID-19 y 37 defunciones, informó el director general de epidemiología, José Luis Alomía Zegarra.

En conferencia de prensa, señaló que también se han descartado siete mil 73 casos y tres mil 827 están catalogados como sospechosos.

Alomía Zegarra mencionó que del total de casos confirmados, 18 por ciento han requerido de servicios de hospitalización. De ellos, sin embargo, sólo uno por ciento está en estado de intubación y seis por ciento son graves.

Mientras que 46 por ciento se ha recuperado. "Prácticamente la mitad de los casos han cursado de manera favorable".

Las entidades con mayor incidencia de casos positivos de acuerdo a su población son la Ciudad de México, Quintana Roo y Aguascalientes.

Destacó que gran parte de los casos se han presentado en la población de edad productiva, que tiene mayor movilización, por lo que "a través de las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia se busca que el contagio sea menor”.

Sobre las defunciones, dijo que todas las víctimas tenían entre dos a tres cormobilidades siendo hipertensión, diabetes y obesidad, las tres principales.

Descartan existencia de pruebas rápidas de diagnóstico COVID-19

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, descartó que por el momento existan pruebas para diagnosticar COVID-19 de manera rápida.

“No hay pruebas rápidas competentes hasta el momento. Ni México, y asumo que tampoco otros países, tiene una resistencia programada a no usar pruebas rápidas, pero si no son competentes no tenemos porque utilizarlas”.

Señaló que las pruebas rápidas no ocurren en un laboratorio, sino dentro de un consultorio. “Son parecidas a las pruebas de embarazo, es una tira reactiva que tiene un componente que cambia de color cuando se detectan los anticuerpos que el cuerpo genera ante el virus”.

En conferencia de prensa, destacó que ante la difusión de información que relacionaba a Alemania con el uso de estas pruebas, funcionarios mexicanos contactaron a investigadores de ese país quienes rechazaron la aplicación de éstas como medida de control epidémico.

“Alemania no utiliza pruebas rápidas, además no tiene reconocida a ninguna para esta epidemia”, aclaró en conferencia de prensa. De igual, manera, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) descartó su aprobación.