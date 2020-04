Niegan pago a pensionados  del ISSSTE

Tuxtla.- Un numeroso grupo de personas derechohabientes del ISSSTE manifestaron su inconformidad a empleados de las oficinas de la delegación de jubilados y pensionados luego de negarles el pago de sus cheques.

Comentaron que desde temprano llegaron este jueves a realizar fila para recibir el cheque ya programado, pero sin previo aviso les notificaron que se canceló.

"Nosotros venimos de fuera, somos de Palenque, no nos avisaron con tiempo, acá hay una guardia, la mayoría somos gente diabética e hipertensa, no se vale que no nos entreguen el cheque de nuestros préstamos, dinero que ya será descontado de nuestras quincenas", dijo una de las agraviadas.

El personal trabajador comentó que hasta el momento no hay fecha para la entrega debido a la contingencia del Covid-19.

“Somos personas adultas y entendemos que existe una contingencia pero también necesitamos nuestros pagos para estas fechas, tenemos gastos y necesitamos comprar básicos para estar en casa”, expresaron.