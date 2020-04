Urgen empresarios rescate económico por pandemia

Tuxtla.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Chiapas, Arturo Marí Domínguez, reiteró el llamado a las instancias de gobierno estatal y federal para que implementen un rescate económico, para enfrentar la crisis que dejará la epidemia del coronavirus en todo el país.

Manifestó que dadas las circunstancias actuales estiman que serán muchos los negocios que no podrán reanudar operaciones, sino se otorgan facilidades para hacer frente a la contingencia.

El principal llamado es a concretar acuerdos, en el sentido de que si no se puede condonar, al menos diferir el pago de impuestos, lo que permita al empresariado cumplir otras obligaciones como la nómina de los trabajadores, y no tener que despedir a ninguno.

Precisó que tienen la declaración anual, el ISR, el IVA, impuestos municipales como el uso de suelo, emplacamiento, impuesto sobre nómina y otros derechos que se tienen que pagar dependiendo del giro del negocio, recibos de luz, de agua, lo que para muchos será insostenible.

Reiteró el exhorto al gobierno del estado para que escuche al empresariado local y a la brevedad se anuncien las medidas de apoyo que se puedan llegar a generar, ya que no puede pasar más tiempo de lo contrario se perderán muchas fuentes de empleo.

Se tiene que entender que ya no hay flujo de dinero, que ya no hay ventas, la única manera es que se anuncien una serie de apoyos, que no precisamente es la condonación de los impuestos, sino al menos diferirlos en los doce meses siguientes a la contingencia, declaró.

Por último, Marí Domínguez retomó los datos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la cual estimó que al menos un millón 400 mil empresas mexicanas podrían irse a la quiebra sino se toman medidas urgentes.