Cafetaleros no deja de trabajar en casa

No cabe duda que la pandemia del COVID 19 ha traído incertidumbre en todos los sectores, peor en el futbol pesa un poco más, pues el principal espectáculo del deporte en México está paralizado y mientras se espera que pase esta situación, en el plantel de Cafetaleros de Chiapas reconocen incertidumbre y ganar de volver a la cancha.

Uno de los integrantes del plantel, el chiapaneco Roberto Meneses, espera pronto puedan notificarles su regreso a los entrenamientos formales, porque a pesar de mantenerse trabajando desde casa, saben que la situación no es igual y quieren seguir con el trabajo puntual del día a día en un equipo profesional.

“No tenemos una fecha concreta, estamos en contacto y a la espera de cuándo regresamos a entrenar y pues, hay que decirle a la gente que primero es la salud, que todos estamos sacrificando cosas y todos queremos que esto pase, nosotros queremos estar en al cancha y que ellos estén en la tribuna. No queda más que darle para adelante y listos para volver”, señaló.

El oriundo de Pijijiapan se caracteriza por ser hiperactivo, pero justo en estas semanas ha tenido que sacrificarse y mantenerse en cuarentena, sin olvidar el trabajo que le envía el preparador físico del club, para no perder forma física.

“He trabajado bien, soy franco, no me gusta estar en casa y debo estar haciendo alguna actividad y eso no es tan agradable en estos momentos, a veces hay desesperación, pero hay que concentrarse en estar bien, trabajar en casa y mantenerse bien físicamente, porque esto va a pasar pronto”, señaló.

Otro de los integrantes del equipo que espera impaciente volver a entrenar con el club, es Fredy Cabezas, el colombiano sabe que la situación es compleja y apela a que la pandemia pueda ser contrarrestada con el esfuerzo de todos y que pronto todo vuelva a la normalidad.

“Han sido semanas difíciles, porque no es lo mismo el día a día con el equipo y el cuerpo técnico, que tener que estar en casa. Estamos monitoreados, pero no es lo mismo, no se entrena igual, a la par y con exigencia, haciendo lo mismo, respetando el plan de trabajo. Han sido semanas duras y este tiempo es para reflexionar, tomar conciencia y aprovechar este tiempo para estar con la familia, los seres queridos.

“La afición debe atender las recomendaciones, se les extraña en el estadio, como nosotros estamos pasando esto. Hay que ser conscientes de lo que pasa, que sean responsables en torno a este tema y con la ayuda de todos, esto sucederá rápido y depende de nosotros, antes de cualquier cosa, está la salud y la vida de todos; ya después pensamos en lo demás”, explicó.

De esta forma, Cafetaleros de Chiapas espera que la solidaridad y atención de los chiapanecos pueda sumar de manera importante a combatir pronto el COVID 19, con el gran esfuerzo que están realizando las autoridades de sanidad en nuestro país, principalmente en Chiapas y que se reactiven todos los sectores de nuestra entidad.

Mientras, el llamado es a obedecer las disposiciones de las autoridades, mantenerse en casa y evitar cualquier situación de riesgo, manteniendo medidas de higiene extremas que puedan evitar contagios entre la sociedad, entre las familias.