Comercios, servicios y turismo perdieron ya en primera etapa 243 mil mdp

México.- El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), José Manuel López Campos, aseguró que en la primera fase de la epidemia el sector terciario perdió ya 243 mil millones de pesos, y se teme la pérdida de empleos, “aunque aún no estamos en la etapa de despidos masivos”.

En videoconferencia de prensa conjunta con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), reiteró que el sector terciario, restaurantes, hoteles y turismo, son los más vulnerables, y se teme que de las Mipymes del sector formal al menos 80 por ciento de esas empresas enfrente problemas económicos “y es ahí donde pensamos que se podría tener una gran cantidad de despidos”.

Por ello, apuntó, urge que se tomen medidas para conservar el empleo, como lo ha solicitado el CCE.

Explicó que el cierre de negocios es necesario para cumplir con el plan de sanidad exigido por las autoridades, pero paralelo a ello no hay un plan de apoyo para darle liquidez a estas empresas, y que de no apoyarlas una vez que termine la contingencia no estarán en posibilidades de recuperarse y abrir sus negocios.

Recordó que en la epidemia de la AH1N1 la planta productiva tardó en reponerse más de un año, 14 meses en total, y eso que la crisis no fue tan severa, ni fue global la afectación, “de manera que las consecuencias serán más graves”.

Propuso entonces ofrecer capital a través de la banca de desarrollo y se otorgue el diferimiento de pagos de las obligaciones, “así sugerimos la prórroga en materia de impuestos y de prestaciones sociales como el Seguro Social y el Infonavit y de los pagos como luz y agua”.

“Esperábamos (en el informe que se presentó el domingo) medidas de apoyo, esto independientemente de los incentivos a la inversión, los incentivos fiscales que se pudieran dar y que pudieran a contribuir a nuevas plazas de trabajo. Esto fue lo que hizo falta y esperamos que haya una rectificación”.

Lo que se trata, apunto López Campos, “no es de salvar a las empresas, sino rescatar el empleo y la planta productiva nacional para reactivar la economía”.

El presidente de Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de la Ciudad de México, Nathan Poplawsky, advirtió a su vez que en la capital existen 336 mil 918 establecimientos que son los micros y muy pequeños negocios, estos son los que están muy mal capitalizados, al no tener acceso a créditos, y "creemos que si no se les apoya en los próximos 30 días podrían desaparecer".

Sobre todo, dijo que “si los empleos formales se pierden toda esta gente irá a parar a los grupos vulnerables que requerirán de apoyos sociales del gobierno, el problema será que ya no existirán los ingresos para apoyarles”.

Estimó en la Ciudad de México pérdidas por la baja en el consumo de dos mil millones de pesos diarios y que la pérdida de empleos será de alrededor de un millón y medio.