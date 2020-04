Locatarios alertan a tuxtlecos por circulación de billetes falsos

Tuxtla.- Clientes y comerciantes de los mercados Juan Sabines y Pascasio Gamboa de la capital chiapaneca alertaron por la circulación de billetes Falsos en esta zona de la ciudad.

De acuerdo a una locataria afectada dio a conocer que el día de martes acudió al mercado Rafael Pascasio Gamboa en compra de carne, al recibir su cambio se percató de que un billete de 200 pesos era falso.

En este sentido expuso que: "El carnicero me dijo que no se había dado cuenta que era falso, y que él también era víctima, después dijo que no era el primero que recibía, que ya eran varios clientes y varios comerciantes que habían sido timados".

Uno de los comerciantes pidió a la ciudadanía estar atenta al pagar y recibir su cambio para no caer en un delito, asimismo verificar los elementos de seguridad como marca de agua, el hilo de seguridad, la ventana transparente y el elemento que cambia de color.

“Hemos perdido nosotros como comerciantes, estamos en crisis y los delincuentes se están aprovechando de las necesidades, por eso alertamos a la ciudadanía para que no caigan en esto”.