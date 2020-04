Convoca Rutilio Escandón a las y los alcaldes a promover medidas de higiene y sana distancia en sus municipios

Desde la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, donde se han redoblado esfuerzos en materia de seguridad y fortalecido el Plan Estratégico de Prevención ante el COVID-19, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas convocó a las y los presidentes municipales a que, en un solo frente, atiendan oportunamente las necesidades más urgentes de la población y se conviertan en promotores de las recomendaciones frente a la emergencia sanitaria causada por esta pandemia.

“Todas las fuerzas estatales y federales estamos compactadas y vamos a seguir respondiendo positivamente a las necesidades del pueblo de Chiapas; por ello, exhortamos a todos los ayuntamientos a que estén muy pendientes de lo que requiere su municipio, y que inviten permanentemente a la población a que permanezca en casa, a guardar la sana distancia y el aseo constante”, aseveró.

De igual forma, el mandatario les pidió que coadyuven y faciliten la entrega de los paquetes alimentarios del Gobierno Estatal y de los apoyos sociales que la Federación envía a la población vulnerable, a través de los Programas Integrales de Desarrollo, esto, dijo, como parte de la política social que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador de atender a quienes menos tienen, en especial durante esta contingencia en la que “todas y todos debemos ser solidarios y ayudar al prójimo”.

En la reunión, donde se destacó que gracias al trabajo serio y comprometido se han obtenido resultados positivos al mantener a Chiapas entre los estados más seguros, Escandón Cadenas insistió en la importancia de que las y los ciudadanos sigan cumpliendo con las medidas preventivas que permitan evitar contagios de este virus.

“Es muy importante que, si tienen algún síntoma, busquen o consulten algún experto de la salud. El hecho de que no sea un trabajador esencial y permanezca en su hogar no quiere decir que está de vacaciones; el mejor medicamento es la prevención y está en la conducta responsable de cuidar de la familia y de nosotros mismos; eviten salir de casa si no tienen algo fundamental que hacer, pues es importante el aislamiento social, con respeto y cumpliendo con las recomendaciones que nos han hecho los expertos en la salud”, puntualizó.

A las y los ciudadanos que deben salir de casa para continuar trabajando, el gobernador les recomendó que cuando regresen a su hogar es prioritario pisar un tapete impregnado con cloro, mismo que deberá estar ubicado en la entrada; despojarse de la ropa y zapatos, y finalmente lavarse bien las manos, antes de saludar a la familia, con el afán de protegerla de cualquier riesgo.

Finalmente, Escandón Cadenas reiteró el llamado a la unidad para hacer frente a esta emergencia sanitaria y reconoció, una vez más, el servicio digno, profesional y oportuno que el personal de salud demuestra día con día al atender a las y los pacientes con COVID-19, a través de las clínicas alternas especializadas.

Estuvieron presentes: el secretario técnico de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, José Francisco Trujillo Ochoa; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el comandante de la 31 Zona Militar, Roberto García Brenis, entre otras autoridades militares, estatales y federales.