Pablo Carreño externa que tenistas sufren crisis económica

Madrid.- En una reunión organizada por la Federación de Tenis de Madrid, el tenista español Pablo Carreño externó su consternación por sus colegas, quienes ante la falta de actividad por el COVID-19, actualmente enfrentan problemas económicos.

“Yo actualmente no tengo muchos problemas porque he conseguido ganar suficiente dinero, pero tengo compañeros que están viviendo de sus padres. Como todos los autónomos, no podemos trabajar en estos momentos y por lo tanto nuestros ingresos son cero, y los gastos siguen”, comentó.

Finalmente, lamentó que se complique la vuelta del deporte blanco durante 2020, porque, aunque se estima que este vuelva el 13 de julio, él y varios tenistas más prevén que el paró se alargará.

"Estamos esperando que esto se alargue lo menos posible, porque luego recuperar el nivel de antes será muy complicado. Actualmente no tendremos tenis hasta el 13 de julio, aunque creo que se ampliará", sentenció el número 28 en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).