“No sé qué haré, estoy enfermo y necesito trabajar”: taxista

Tuxtla.- Antes de la medida que tomó la Secretaría de Movilidad Urbana y Transporte de que tres días trabajarían taxis con número par y luego, por el mismo lapso, los nones, la incertidumbre carcomía a miles de taxistas chiapanecos quienes, sin lugar a dudas, viven al día.

Uno de esos casos es el de Arturo, cuya base está ubicada en el lado oriente sur de esta ciudad capital, quien lamenta que personas como él, adultos mayores, apenas saquen para “medio vivir” y, ahora, con la contingencia sanitaria por el coronavirus, la situación sea peor.

“Necesito chambear. Si así el pasaje está escaso, ahora con esto es peor, luego a mí me tocará quedarme en casa porque tengo más años de lo contemplado para esa medida de la autoridad, así que ahora hay que ver si cae ese apoyo que nos prometieron”, confesó.

Para colmo, a don Arturo le se complica aún más su panorama: desde hace varios años tiene problemas pulmonares causados por la adicción al tabaco, por lo que, como a veces se le complica respirar, tiene que usar el medicamento en spray conocido como “ventolín”.

“Mire, joven, esto tengo que comprar porque si no me muero. Además, necesito de nebulizaciones, pero qué le hago, tengo que ver de dónde saco dinero para estar lo mejor posible”, confesó el taxista, quien advirtió que ahora no sabrá qué hacer.

Lo bueno, dijo, es que “ya sacó adelante” a sus hijos, quienes incluso “ya hicieron su vida, tienen sus familias”, por ello, advirtió, la única preocupación que tengo es cómo pagar la renta en donde vive y lo que consumirá de alimentos.

De hecho, aceptó que los patrones de los taxis, en su mayoría, “no se tientan el alma” para bajarles la cuota o solidarizarse en estos momentos de crisis, “al contrario, simplemente quieren su cuenta y listo, lo demás les vale gorro”.

Mientras tanto, Arturo tendrá que esperar hasta que las autoridades permitan que las calles sean de nueva cuenta pobladas por los ciudadanos y, sobre todo, por quienes tienen que trabajar diario porque, de otra forma, no comen.