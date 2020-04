"Chaco" Giménez listo para debutar como técnico

Christian Giménez afirmó que ha tenido opciones para para iniciar su carrera como técnico, que inclusive ya tiene definido a su equipo de trabajo y que basará su estilo de juego de todo lo que le aprendió a gente como Enrique Meza.

"Me siento listo para dirigir, incluso ya tengo listo mi cuerpo técnico", dijo a través de una transmisión en una de sus redes sociales.

El exjugador de Boca Juniors de su país destacó que ha existido la posibilidad de tomar las riendas de alguna escuadra, pero que por diversas circunstancias no se ha concretado.

“Ha habido ya algunas oportunidades, pero no se ha dado por distintos factores”, estableció.

Destacó que hubo estrategas que le dejaron una gran enseñanza, como el caso de “Enrique Meza, le aprendí mucho, pero también a Pako Ayestarán, era ‘enojón’, pero a la vez te mostraba su cariño (risas)”.

“También me identifico con Pedro Caixinha, no tuve la oportunidad de que me dirigiera, pero me abrió la puertas (para ver sus métodos de trabajo) en algunas ocasiones”, sentenció.