Ven posibilidades en México

La mediocampista de Tigres, Nancy Antonio, aseguró que el futbol femenil en México va en ascenso y que hoy en día ya se puede vivir de eso en algunos equipos.

A pesar de la constante polémica de los bajos salarios que perciben las jugadoras de la Liga MX Femenil, Nancy Antonio dijo que poco a poco van creyendo más en ellas y que, por lo menos en Tigres, ya se puede vivir del futbol.

"Hoy en Tigres una jugadora puede vivir del futbol. Esperamos que más adelante no sólo sean las jugadoras de Tigres, América, Pachuca, etc. Sino que todas puedan decir que una jugadora de futbol está viviendo de eso, de su deporte", sostuvo en entrevista para Once Diario.

A pesar del paro de actividades por la pandemia de COVID-19, Tigres no ha adoptado la medida de bajar los.salarios, sin embargo, para la mediocampista va a ser un reto regresar a las canchas, sobre todo en lo físico.

"Cuando regresemos vamos a estar motivadas. Todas deseamos estar otra vez pisando la cancha. Un poco lo físico, aunque siendo sincera, hemos trabajado día a día, no hemos parado. Pero no es lo mismo estar en casa entrenando que estar en una cancha haciendo los ejercicios, entonces va a ser un poco más lo físico que nos pueda costar al retomar", dijo.

La campeona de dos títulos con Tigres, habló sobre la Selección Nacional y cómo ha repercutido en ella para bien la creación de la Liga Femenil, pues como va avanzando, pronto podrán competir contra grandes potencias.