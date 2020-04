COVID-19 puso en jaque a Cafetaleros

El presidente de los Cafetaleros de Chiapas, José Luis Orantes, explicó que el motivo por el cual votó en favor de que la Liga MX se involucre de mejor manera en el Ascenso responde, primordialmente, a que la situación económica ya es insostenible en su club.

Hace un mes tanto la Liga MX como el Ascenso MX tuvieron que parar actividades a causa de la pandemia del coronavirus, razón por la cual ha afectado a varios equipos de la división de plata, que han tenido que recurrir a diversos métodos para no tener que desestabilizarse financieramente.

“Voté a favor de que exista un apoyo de arriba hacia abajo para poder subsistir porque ya es insostenible el presente y futuro del club”, comentó en entrevista telefónica a ESPN.

Aunque el directivo reconoció que esto es una situación que se vive en todos partes, señaló que se tienen que crear apoyos hacia todos los clubes, en especial a los que no reciben tantos recursos.

“Es una situación muy complicada que se vive en el país y a nivel mundial de crisis económica muy grave, en el cual prácticamente todos los clubes estamos en terapia intensiva para ver de qué forma los equipos podemos subsistir”.

Orantes tiene la expectativa de que en un futuro el apoyo se les pueda seguir brindando, pero que también se abra la oportunidad de subir al Máximo Circuito, situación que le hará un bien al desarrollo futbolístico del país.

“Ojalá en un futuro cercano sea el apoyo más el ascenso, ya que todos queremos subir, ya que hacemos inversiones y dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a esto porque queremos estar en Primera División. Necesitamos los clubes de ascenso tener apoyos anuales que otras ligas si lo tienen”, comentó.

En la temporada 2017-18 los Cafetaleros ganaron su ascenso deportivamente tras derrotar en el Clausura a los Leones Negros y, posteriormente a Alebrijes, no obstante, no cumplían con los requisitos para subir y así se vio frenado su sueño de ser una escuadra de la Liga MX, razón por la que el directivo precisó que, el Ascenso no se está erradicando ahora, ya se hizo desde que se implementó la certificación.