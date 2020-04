Castillo agradecido con América

Agradecido luego de que le salvaron la vida, el futbolista chileno Nicolás Castillo tiene deudas pendientes en México y una es ser campeón con el América, lo que espera cumplir cuando regrese a las canchas.

Luego de semanas complicadas a causa de una lesión e intervención en el tendón del recto femoral, todo se complicó para Castillo y derivó en una trombosis, pero luce optimista con su recuperación.

En una plática en el Instagram del club Universidad Católica, el artillero habló de su recuperación y de uno de sus principales deseos, que es coronarse con el cuadro de Coapa.

“Primero es recuperarme de todo lo que tuve y ser campeón en México, es un pendiente que tengo y quiero cumplir lo antes posible. Lo tuve en mis manos hace cuatro meses y tengo esa deuda y meta pendiente que la quiero cumplir como sea”, dijo.

La final del torneo Apertura 2019 de la Liga MX entre las Águilas y Monterrey se definió desde el manchón penal, y “Nico” Castillo fue el primer cobrador del cuadro capitalino, aunque para su mala fortuna falló, lo cual no olvida.

Recordó que en una serie así el primer cobrador es quien da confianza al resto de sus compañeros y por ello pidió comenzar la serie, “fallé ese penal y todo se vino encima” en un estadio Azteca pletórico “para ser campeón, no es fácil olvidar esas cosas”.

De lo vivido en las últimas semanas en las salas de operación de un hospital, en terapia intensiva y ahora en su casa con su recuperación, se mostró agradecido.

Tras la primera intervención y cuando comenzó a darle la trombosis, “sentía que me iba a explotar la pierna derecha, no me podía mover. Me durmieron ahí mismo, en el momento. Llegó una doctora que me saldó la vida, siempre se lo digo”.

Luego de ser operado nuevamente y despertar en terapia intensiva, en espera de que la pierna se desinflamara un poco, todo mejoró para el goleador, quien sigue su recuperación en casa, en donde es vigilado de manera frecuente.