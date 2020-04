Ante emergencia sanitaria garantizamos seguridad: Rutilio Escandón

Tuxtla.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, donde resaltó que ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, en coordinación entre los tres órdenes de gobierno se atienden la necesidades prioritarias en materia de seguridad, distribución de apoyos alimentarios a grupos vulnerables, entrega de programas sociales federales y el combate de incendios forestales.

El mandatario dio a conocer que se inició el contacto con las y los inscritos en el padrón del Censo Bienestar, para la entrega directa del Programa Crédito a la Palabra, que beneficiará a más de 60 mil micro, pequeñas y medianas empresas con 25 mil pesos, que pueden pagar hasta en tres años y con tres meses de gracia. Asimismo, destacó la labor que realizan las y los servidores de la nación, en comunidades, colonias, ejidos y rancherías, al continuar con la entrega de programas sociales que necesitan las familias.

Desde la Sala “Belisario Domínguez”, donde se informó sobre el panorama de la pandemia, se destacó que del total de casos registrados en la entidad, el 80 por ciento están aislados en sus viviendas, con síntomas leves o asintomáticos; además, 12 pacientes se encuentran hospitalizados, de los cuales seis están en estado delicado y seis graves.

En este sentido, Escandón Cadenas reconoció al personal médico y de enfermería, y en general a todas y todos los trabajadores de la salud y servidores públicos que diariamente trabajan con profesionalismo al proteger la vida de las personas afectadas por el coronavirus; por ello, pidió a la población ser solidaria con la labor que realizan para superar esta problemática de salud que afecta a Chiapas, a México y al mundo.

“Reconocemos a todas y todos los que están al frente de la emergencia sanitaria, porque ayudan a las personas a superar esta enfermedad. Chiapas es un pueblo bueno, fraterno y con vocación de ayudar al prójimo; hoy más que nunca tenemos que ser considerados con quienes están protegiendo la integridad y la vida de las y los chiapanecos. También agradezco a las familias por atender las recomendaciones de los expertos en salud”, apuntó.

Al reiterar el llamado a los ayuntamientos y a las autoridades municipales para que eviten las reuniones o eventos masivos, que se han cancelado para no poner en riesgo a la población, el jefe del Ejecutivo dijo que está por decretarse la Fase 3 de la pandemia, por ello exhortó a las familias a no confiarse y cumplir estrictamente las recomendaciones de sana distancia, dentro y fuera de las viviendas; lavado constante de manos con agua y jabón, no tocarse la cara y extremar las precauciones si se realizan actividades esenciales fuera de casa.

Finalmente, el gobernador sostuvo que de manera conjunta con los comités municipales de protección civil se avanza en el combate y mitigación del incendio que afecta las paredes del Cañón del Sumidero, detallando que también se mantiene monitoreo en otros siniestros menores que se ubican en áreas protegidas, bosques y pastizales en las diferentes regiones de la entidad.