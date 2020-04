Denuncian otra invasión en SCLC, se trata de un área verde protegida

SCLC.- En la zona conocida como Los Alcanfores al poniente de esta ciudad se denuncia que ex integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pretenden de apoderarse de forma ilegal de 21 néctares que por años han sido cuidadas como áreas verdes, por los propios pobladores de la Ranchería Huitepec, que formaron grupos de Guarda Bosques.

Los denunciantes que son de la Ranchería Huitepec aseguran que la intención de este grupo invasor es lotear el terreno, por lo que ya comenzaron a reunirse para planear una estrategia de cómo van a cuidar el bosque ante la invasión,

Al respecto, José Facundo Gómez Vázquez, habitante de Huitepec, señaló a Mariano Sántiz, que es el mismo agente de la Ranchería, Mariano Sántiz, inclusive señalado de ya haberse reunido con representantes de otras comunidades para acordar cómo van a dividir y trabajar las tierras invadidas.

Asimismo, señaló a Javier Zepeda Constantino, ex funcionario de gobierno y ex diputado de estar involucrado en dicha invasión y eocidio, “en total son como 30 personas que quieren ocupar las tierras, además no han pagado agua y otros gastos que se generan y están buscando el apoyo de tres comunidades”.

“Todos los habitantes pidieron destituir a Mariano, Javier Zepeda y su comitiva, por ahora hemos acordado levantar las mangueras que están usando cuatro personas que ya mantienen ocupada parte de la reserva y usaban agua para regar hortalizas”.

Gómez Vázquez dijo que son unos 500 pobladores los enlistados y cuando fue electo el agente no votaron por él, sino que trajeron a personas de otros lugares para la Asamblea, por lo que pidió a las autoridades de todos los niveles de gobierno intervengan para proteger esta área verde.

“Estas personas fueron zapatistas, pero por anomalías fueron sacados y tienen un llamado en Oventic, tienen tres citatorios y no se han presentado porque saben que los van a sancionar”.

Y es que argumentó que el dato fue proporcionado por una comisión de la Junta de Buen Gobierno Zapatista, que acudió a la reunión y revelaron el nombre de los invasores.

“Esta reserva nos pertenece, es un pulmón importante y por eso ha costado cuidarla, hoy se conformó con jóvenes comisiones guarda bosques, son los que van a estar monitoreando que está pasando, se apuntaron 70, aparte de los miembros de la Junta de Buen Gobierno”, acotó.

Finalmente, invitó a la población de la Ranchería a no caer en provocaciones, y de llegar a existir agresiones dejó en claro actuarán conforme a la ley; “y si nos llega a pasar algo, el grupito de Mariano serán los responsables, porque ya tenemos amenazas, pero tenemos que cuidarnos”.