Herrera desestima decisión

El terminar con el descenso sería algo injusto, señaló el técnico del América, Miguel Herrera, quien consideró que debe existir un premio para el que hace las cosas bien, así como un castigo para los que carecieron de esta situación.

“No hay postura oficial de descenso y ascenso, lo dije desde que esto empezó a sonar como un rumor fuerte, comenté que me parecía que no era tan justo en lo deportivo, debería ser justo que al que no haga bien las cosas tenga su castigo y eso es descender, así como el premio al que haga bien las cosas con el ascenso”, dijo.

Dejó en claro que pese a todos los rumores no existe una postura oficial, por lo que sólo cuando haya algo concreto podrá emitir una postura que beneficie al balompié nacional.

“Todavía no hay postura oficial, habrá que ver, hay muchas cosas involucradas que no se pueden platicar a la ligera, pero en cuanto haya una postura nos manifestaremos de la mejor manera para apoyar al futbol mexicano”, declaró en una video conferencia.

Dejó en claro que con o sin descenso, la exigencia en el América siempre será la de lograr el título y no solo la de pelear por los primeros sitios y acceder a la liguilla.

“A los equipos de Primera División se les exige mucho y acá no importa si hay descenso o no, nos van a exigir ser campeones sí o sí”, acotó.

Destacó que en sus experiencias en América “las dos veces que he llegado (a la dirección técnica) fue porque el equipo no calificó, en la primera vez hubo cambio de todo, hicimos una plática con la directiva y dejamos a la base del equipo y la reforzamos”.

“En esta segunda ocasión no se calificó y cuando América no califica hay consecuencias, se hizo cambio de directiva y cuerpo técnico para estructurar. América no caerá en la mediocridad, la exigencia va a ser a ‘full’ siempre. Si hay otros equipos que se conforman o no, no me compete a mí”, sentenció.