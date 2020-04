Políticos ofrecían pago del COPLADEM en efectivo y eso generó violencia

Simojovel.- A petición de la comunidad Santa Cruz Nihó, Bochil y de las autoridades, el párroco de Simojovel, Marcelo Pérez, intervino para que realizaran el levantamiento del cuerpo caído el pasado 13 de abril del presente año, así lo expresó en entrevista.

Dijo que el occiso fue llevado a la cabecera municipal para que le hicieran la necropsia de ley, del resultado argumentó desconocerlo al momento porque quedaron de entregárselo a los habitantes entre viernes o sábado. Este viernes asistió nuevamente a esa región para acompañar al visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para que documentara lo acontecido.

El párroco señaló que el problema es a nivel municipal, es un efecto al igual que la Guardia Nacional y la causa es la forma de la mala política que han llevado durante muchos años provocando la descomposición del tejido social. Indicó que han sido los candidatos en campaña quienes empezaron a ofrecer el pago del COPLADEM en efectivo con tal de ganar votos, y cuando eso pasa, agregó comienzan a exigir las comunidades y ahora que esto se salió de control llamaron a la Guardia Nacional.

La paz no es fruto de la GN, aclaró más bien es el fracaso del sistema político, económico y administrativo de gobiernos anteriores y actuales. Expresó: "es como el papá que no puede controlar a sus hijos, no sabe gobernar su hogar y llama a la policía", "entonces la paz es el resultado de la justicia, de la transparencia, de la buena administración y aquí hay mucha corrupción y dónde hay corrupción genera violencia y ahora llaman a la GN, al contrario se puede generar una dictadura militar porque la autoridad ahora se siente fortalecida, respaldada, protegida, pero ese no es el camino, es un gran peligro para la comunidad".

Anteriormente, el Copladem lo dieron en efectivo y no les han aplicado el estado de derecho, ni la auditoría estatal, se fue permitiendo, repito en realidad los políticos, las autoridades han generado la violencia. La extrema pobreza ha sido el botín para enriquecerse y es que el planteamiento está al revés, dicen: "vamos a combatir la pobreza, pero es una falacia, más bien habría que combatir la extrema riqueza, el saqueo, el robo, lo que dan son migajas, finalizó.