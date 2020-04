Irarragori pide evitar campañas y debatir eliminación de Ascenso MX

México.- Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi, pidió se deje de realizar una campaña para responsabilizarlo por la desapareción el Ascenso MX y afirmó que está listo para debatir frente a frente.

El dirigente le solicitó a “Jesús”, en aparente referencia a Jesús Martínez, titular del Grupo Pachuca, que deje de realizar acciones “por debajo del agua”.

"Jesús, el día que quieras debatir seriamente, abiertamente y de frente, encantado de hacerlo, pero ya basta de operar por atrás. Sólo dime el lugar y la hora y ahí estaré”, explicó a través de una carta que publicó en sus redes sociales.

Además, le solicitó que midiera “las consecuencias que tiene alimentar rencores y manipular la pasión de las aficiones en el entorno actual que vivimos”.

“Te invito a adherirte a lo que la mayoría decide en votación en la mesa, a hacer de esas decisiones una en común, alimentarla y enriquecerla, construyendo y aportando para que tenga éxito. Es tiempo de dejar de polarizar y de trabajar por una sola causa. El Futbol Mexicano, su presente y su futuro”, sentenció.

El pasado viernes, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, confirmó la desaparición del Ascenso MX y por consecuencia la del ascenso y descenso, para darle paso a una Liga de Desarrollo.

En este contexto, Irarragorri es acusado de ser uno de los artífices de la eliminación del ascenso y descenso para así beneficiar al Atlas, equipo que Grupo Orlegi se encarga de administrar.

Al respecto, el también dirigente de Santos Laguna afirmó que “se filtra información a conveniencia, se publican actas de Asamblea modificadas y que, además, debieran de ser confidenciales por su origen”.

“La participación en un Comité, Consejo o Asamblea no significa 'no decir mentiras' (SIC) y mucho menos decir medias verdades, significa no hacer pública información o, peor aún, manipularla. Hay serias responsabilidades de carácter civil y corporativas alrededor de esto”, reclamó el directivo.