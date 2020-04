Campestrini tunde a Maradona

El portero argentino Cristian Campestrini señaló que a Diego Armando Maradona se le “idolatra” de más, luego de explicar de un desencuentro que tuvo con el campeón del mundo en México 86.

El actual guardameta del Celaya explicó que se quedó sin jugar hace un par de años por Maradona, luego que el estratega llegó a Dorados y no contó con él.

Explicó que se quedó sin jugar medio año debido a que Maradona lo buscó para incorporarse a un equipo, pero que al final ya no contó con él, luego de que ya había acordado mantenerse con los Dorados de Sinaloa.

“Me llamó el actual técnico de Gimnasia, me ofrece un nuevo desafío, era muy lindo, no por lo económico, después faltando un día me manifiesta que se va a dirigir a Dorados y que busque club, cuando busque opciones quedaba un día y se cerró el libro de pases”, acotó.

Ante esta situación, consideró que a Maradona “siempre se lo idolatra demasiado…gracias a Dios, en Dorados no estuve nunca con Maradona, para mí, el futbol tiene otros valores, otros códigos, viste como que siempre le idolatra demasiado, soy una persona que lucha por otros valores”, apuntó.

Manifestó que pese a que el “Pelusa” tuvo un paso importante en el Ascenso MX con el cuadro de Culiacán, al que llevó a dos finales consecutivas, en la realidad nunca logró el título.

"Llegar acá, revolucionar y salir segundo y como dijo una vez el doctor (Salvador) Bilardo: del segundo nadie se acuerda”, dijo a una televisora internacional.

Pese a todo, el ex portero del Puebla dejó en claro que no tienen ningún problema con Maradona, por lo que si lo buscara para trabajar con él, aceptaría sin rencor.

"Le pediría una foto. No guardo rencor con nadie. Dejo todo en manos de Dios y la Virgen. Si me dice: '¿Quieres atajar?', lo haré", sentenció.