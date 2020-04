Payasos de Tuxtla se declararon en crisis ante contingencia por el Covid19

Tuxtla.- Una decena de payasos animadores de fiestas, de cruceros, transporte público y otros que ofrecen espectáculos en parques como en el 5 de Mayo, Bicentenario y Parque Central marcharon cuidando su distancia, acompañados de música, globos y coloridos vestuarios sobre la avenida central de Tuxtla Gutiérrez hasta llegar a palacio de gobierno.

En entrevista, Rubén Morales, mejor conocido como el payaso Goly desde hace 16 años, se disculpó con la ciudadanía por la manifestación, pero dijo que están en ceros por la contingencia y pidió a gobierno federal y estatal un préstamo económico comprometiéndose a pagarlo una vez que se normalicen las actividades.

Señaló que desde que inició la cuarentena, los eventos y fiestas fueron canceladas lo que provocó que se quedaran sin trabajo. En nombre de sus compañeros, se declaró en crisis porque tienen una familia que mantener, pagar impuestos y otras deudas que cubrir.

Ante la falta de ingresos Goly de ha dedicado a hacer cubre bocas con dibujos animados, pintados con sus propias manos y los entrega a domicilio, no es el caso del payaso Caliche quien desde hace 40 años se dedica a esa actividad y aseguró no estar preparado porque jamás había experimentado una situación tan difícil como la que está provocando el Coronavirus, manifestó estar desesperado y no saber que hacer.

Al llegar a la plaza central fueron escuchados por las autoridades, aunque al momento les ofrecieron una despensa, será este jueves cuando se presenten a las oficinas de la Secretaría de Bienestar, de la que esperan una respuesta favorable, argumentó Goly.