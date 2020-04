Fase 3: hay 857 muertes por COVID-19 en México; piden a empresas suspender labores no esenciales

México.- El director general de Epidemilogía de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía Zegarra, informó que hasta este martes se tienen registrados nueve mil 501 casos acumulados de COVID-19 y 857 fallecimientos en el país.

En rueda de prensa, mencionó que también hay tres mil 185 casos activos de COVID-19 hasta ahora. La Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con mayor número de afectaciones.

Sobre los fallecimientos, indicó que continúa una distribución de 69 por ciento de los casos en hombres y 31 por ciento mujeres.

Asimismo, hay ocho mil 262 casos sospechosos. Agregó que los tres mil 185 casos activos representan cerca del cuatro por ciento del total.

Detalló que a nivel mundial, el número casos activos durante los últimos 14 días es de 47 por ciento, lo que representa una diferencia de uno por ciento en comparación con el día de ayer. La región de las Américas encabeza el porcentaje de casos con 45.6 por ciento.

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, mencionó que en la Fase 3 de la epidemia los laboratorios privados podrán registrar de manera nominal sus casos; contarán con una ficha básica.

"Recordarán que desde el inicio nos interesó abrir el diagnóstico y estuvimos trabajando en el diseño de la estrategia con asociaciones de laboratorios privados. Nos interesaba que todos las hicieran con una condición: demostrar que las pruebas eran competentes", indicó.

Hasta este momento, dijo, se tienen 84 laboratorios que proporcionan el servicio de diagnóstico COVID-19, de los cuales 30 por ciento son de servicios privados.

Piden colaboración del sector empresarial

Tras declarar la Fase 3 por COVID-19 en México, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell pidió la colaboración del sector empresarial de labores no esenciales para suspender actividades y evitar la propagación del virus.

En sus redes sociales, el funcionario recomendó que se tomen las medidas necesarias y así evitar que los empleados se vean obligados a ir a trabajar, y esto a su vez ayude a reducir el número de contagios.

“Si no hay las condiciones laborales para que las y los trabajadores dejen de ir a los espacios de trabajo, porque temen por conservar el empleo, temen por conservar el salario, lo que resulta es que las personas no pueden dejar de acudir al espacio público y por lo tanto, no se están reduciendo suficientemente los contagios” explicó.

De no tomarse en cuenta las medidas de prevención sanitarias, se estima que el número de contagios crezca y esto implicaría el riesgo de saturación en los hospitales, además se tendría que reevaluar la duración de estas, lo cual traerá problemas económicos y a la salud.

¿Qué medidas hay que tomar en la Fase 3?

La Fase 3 de la epidemia de COVID-19 en el país fue anunciada este martes por autoridades de la Secretaría de Salud, lo que significa la entrada al pico más alto de contagios, casos y hospitalizaciones.

Como ha explicado el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, las distintas fases de la pandemia no se caracterizan solamente por el numero de casos, sino por la dinámica de transmisión.

Es decir, que durante esta declarada Fase 3, el país ya presenta en varias zonas brotes activos regionales del virus, de los cuales se vuelve complicado identificar la procedencia y los contactos.

El pico más alto de casos se prevé entre el 8 y 10 de mayo, mientras que el fin de la pandemia se proyecta hasta el próximo 25 de junio.

Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario López-Gatell anunció que se continuará con las medidas anteriormente establecidas.

Estas corresponden a la extensión de la Jornada Nacional de Sana distancia hasta el 30 de mayo y al 17 en demarcaciones con menos contagios, donde se suspenden las actividades no esenciales en el sector público, privado y social.

No se deberán realizar actividades que congreguen a más de 50 personas y se mantiene la suspensión tanto de las clases presenciales en todos los niveles escolares como en el sector laboral.

Se debe evitar el saludar de beso o abrazo, y se debe extremar el cuidado a la población en grupos de riesgo (adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas).

También se anunció la segmentación de la movilidad en el territorio nacional, es decir, que personas residentes de una demarcación con alto grado de transmisión no vayan a una zona con bajo contagio y viceversa.