Pese a acuerdos firmados, sigue el conflicto en Huitepec-Alcanfores

SCLC.- Representantes de un grupo de habitantes de la Ranchería Huitepec-Alcanfores denunciaron públicamente la tala de árboles en ese lugar pese a que está considerada una reserva ecológica, por lo que pidieron a las autoridades no ser cómplices y actuar para proteger los recursos naturales de la ciudad.

Pese a que los agentes de cuatro comunidades han anunciado un acuerdo para proteger la reserva, Margarita Encinos, Facundo Gómez y Abel Hernández, aseguran que siguen señalando los lotes que pretenden vender y acusan a Francisco Jiménez, ex militante del EZLN, ser el responsable de la invasión en complicidad con Elena González.

Asimismo, señalaron que el grupo que se encuentra talando árboles, también ha desviado la manguera que se conecta al río y de donde obtienen agua, hacia sus terrenos, “ellos están ampliando su terreno, prenden fuego al tronco para se vaya secando y lo cortan, quieren hacer un fraccionamiento y el área está decretada como reserva desde 2011”.

Los denunciantes reiteraron que necesitan las autoridades actúen de forma inmediata, ya que únicamente piden diálogo, cuando es una reserva y se encuentran atentando contra la flora y fauna, “nosotros estamos protegiendo y no nos encontramos provocando a nadie”.

“En un comunicado del Ayuntamiento aseguran que secuestramos a una familia, pero eso no es cierto, que nos digan a quién, no estamos provocando ningún conflicto, pedimos tomen cartas en el asunto, que no estén coludidos con los que quieren invadir la reserva”.

Por último, dijeron que también se están viendo afectados con el desvío de la toma de agua, ya que se están quedando sin el servicio, “ellos se están sirviendo del agua que nos corresponde a nosotros, que por años hemos trabajado, no es posible que esas personas nos quiten el agua”.