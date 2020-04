Cuatro bancos mexicanos destacan entre los 10 más grandes de la región

México.- Cuatro bancos con operaciones en México se ubican entre las 10 más grandes instituciones financieras de América Latina: BBVA México en la sexta posición, Grupo Financiero Banorte en la octava, Banco Santander México en la novena y Grupo Financiero Citibanamex en décimo lugar.

El ranking de S&P Global Market Intelligence precisa que BBVA México tiene un total de activos de 125.2 mil millones de dólares; Grupo Financiero Banorte 83.7 mil millones de dólares; Banco Santander México con 77.8 mil millones de dólares y Grupo Financiero Citibanamex dispone de activos por 75.0 mil millones de dólares.

Estos bancos son superados por mucho, por los cinco primeros lugares del ranking de los mayores bancos en la región, los cuales son brasileños.

En el primer lugar del listado en el subcontinente es el banco Itaú Unibanco Holding con activos por 407.3 mil millones de dólares, seguido del Banco do Brasil con 365.5 mil millones de dólares, Banco Brandesco con 345.2 mil millones de dólares, Caixa Económica Federal con 321.6 mil millones de dólares y Banco Santander de Brasil dispone de 189.6 mil millones de dólares.

El reporte de S&P precisa que los bancos chinos siguen siendo los más grandes del mundo, según el reciente ranking de bancos mundiales.

Una quinta parte (19) de los 100 principales bancos tiene su sede en China y colectivamente reportaron 25.8 billones de dólares en activos.

Los "cuatro grandes" de China (Industrial & Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China y Bank of China), continuaron siendo los más grandes en la clasificación de este año con activos combinados de 14.8 billones de dólares, un 7.5 por ciento superior a la clasificación del año anterior.

El reporte indica que "si bien se esperaba que la desaceleración fuera más pronunciada en China, donde el COVID-19 surgió por primera vez, varios economistas ahora temen un impacto aún mayor en Estados Unidos, donde proyectan que el PIB podría disminuir en casi 5.0 por ciento en 2020”.

"Las ganancias de los bancos estadounidenses se verán sometidas a una presión significativa en 2020, ya que la interrupción sustancial de los negocios resultante de los esfuerzos para combatir la pandemia del coronavirus llevará al límite a muchos prestatarios y dará como resultado un gran aumento en los costos crediticios y limitará el crecimiento", recalcó.