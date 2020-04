Mayoría de sujetos obligados incumple con Ley de Transparencia

Tuxtla.- Eliseo Marín, especialista chiapaneco en materia de transparencia, manifestó que a pesar de que se han hecho modificaciones a la Ley en la materia, la mayoría de los cerca de 500 sujetos obligados como presidentes municipales, dependencias gubernamentales, paraestatales, universidades, entre otros, no cumplen con la misma, es decir “están reacios con este tópico”.

En una entrevista, explicó que lo más lamentable de todo es que esos servidores públicos no comprendan la importancia de ser transparentes, “creen que es algo para frenarlos a ellos, lo que no entienden es que es una herramienta que los ayudaría a potencializar sus ayuntamientos, sus administraciones”.

Ejemplificó casos como el de municipios de San Juan Chamula, Tila, Tumbalá, entre otros que, sin duda, lo más seguro es que incumplen con el tema de transparencia, “el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública está así, y tenemos que solicitarles que nos informen, porque de otra manera no se puede”.

Aclaró que hay cuestionamientos que podría resolver esa instancia sin la necesidad de acudir a la plataforma para solicitarla, sin embargo lamentó que se mantenga en la postura burocrática, “ahora nos volvemos a preguntar, ¿cómo estarán los ayuntamientos?”

De hecho, evidenció que hay ayuntamientos que ni siquiera cumplen con su portal de transparencia, o si lo tienen no colocan la información que tiene que contener para cumplir con lo estipulado, “por eso decimos que han caído en una simulación, y no solo

en transparencia, sino en el tema de los datos personales”.

No obstante, comentó que el panorama es más complicado, porque en breve se echará andar la Ley de Archivos, por lo que cuestionó el que los ayuntamientos trabajen en ese tópico, “dudo que lo hagan, y recordemos que si no hay archivos, no hay transparencia”.