Piden a usuarios de redes sociales mesura con manejo de aplicaciones “lúdicas”

Tuxtla.- Algunas aplicaciones como la conocida “Tik Tok” ponen en serio riesgo a quienes la utilizan en la red social, como Facebook, debido a que de manera “muy fácil” otorga datos personales que serían utilizados por la delincuencia organizada, reveló Manuel Robles, tecnólogo chiapaneco.

En entrevista, aceptó que “sin darnos cuenta” toda la información personal está “regalada”, y sobre todo en esta época, “solo veamos Facebook, donde te hacen preguntas sobre tu vida privada, qué te gusta, cómo te llamas, y ya tú les preguntas a tus contactos cuánto te conocen, cuál es tu mascota favorita, y detalles de ese tipo”.

Dijo que lo que la gente no capta a primera instancia es que puede ser víctima de “hackeo” para una cuestión perversa, o ya lo mínimo que podrían hacer con esos datos es que te ofrezcan algún producto o artículo, es decir en forma de publicidad.

Recalcó que si no se tiene esa cultura, cualquier persona puede ser víctima de fraudes u otros delitos, “solo veamos que quienes hacen Tik Tok son chinos, de ahí podemos decir que al momento en que la persona sube un video, no tiene propiedad del mismo, entonces no nos damos cuenta de todo lo que le regalamos a ese tipo de aplicaciones”.

Ejemplificó que Facebook tiene el perfil íntegro de un ciudadano, pues sabe a la perfección “quién eres, porque por un lado pones que eres fiel, que eres un padre ejemplar, y por otro, chateas con mujeres con otros fines, abres páginas prohibidas, es decir pornografía”.

Manuel Robles insistió en que hay que poner en práctica una cultura de prevención, con un enfoque hacia la mejora, “la tecnología es buena, pero sin duda tenemos que tener seguridad informática, de lo contrario seremos víctimas fáciles de los delincuentes”.

Aclaró que si instituciones educativas y de gobierno son “hackeadas” con facilidad, qué de menos un ciudadano común, “por eso hay que tener cuidado, porque la nueva reputación va encaminada hacia allá, a la tecnología”.