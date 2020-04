Suman 190 mil 549 muertes en el mundo por COVID-19

Washington.- La cifra de contagios por COVID-19 en el mundo llegó este jueves a dos millones 704 mil 676 casos, mientras que los fallecimientos suman 190 mil 549, según estimaciones de la Universidad Johns Hopkins (UJH) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Durante el último día se confirmaron 79 mil 830 nuevos contagios en todo el orbe y siete mil 429 decesos, mientras que el total de personas recuperadas en el mundo es de 738 mil 194.

Según datos de la OMS y la UJH, hasta el momento, la tasa de personas recuperadas en el mundo es de 27.3 por ciento, superior a la tasa de letalidad que se ubica en 7 por ciento.

Estados Unidos continúa como el país con más contagios confirmados y muertes relacionadas por COVID-19, sumando un total de 867 mil 459 y 49 mil 804, respectivamente, mientras que el número de pacientes recuperados es de 80 mil 45.

El diario The New York Times destacó hoy que en la ciudad neoyorkina han muerto cinco mil personas sospechosas de COVID-19; sin embargo, como resultado de la saturación de los servicios médicos, no se pudo comprobar la situación serológica de los fallecidos.

España es el segundo país en el mundo con más contagios, al sumar 213 mil 24, cuatro mil 635 de ellos confirmados durante las últimas 24 horas; asimismo, durante el último día la nación registró 440 nuevos fallecimientos, sumando un total de 22 mil 157.

Una investigación del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, que ha analizado los 28 primeros genomas desentrañados en España, informó hoy que el virus de SARS-CoV-2 ya circulaba en España desde mediados de febrero, asegurando que “no hubo un paciente cero, sino múltiples entradas del patógeno”.

Italia marcha en tercer lugar con 189 mil 973 contagios y 25 mil 549 defunciones, 464 de ellas durante las últimas 24 horas, mientras que el número de personas recuperadas ascendió a 57 mil 576.

El departamento de Protección Civil del país destacó que durante el día de hoy fueron más los casos de pacientes recuperados (tres mil 33) que el número de contagios (dos mil 646).

El peligro en África

En tanto, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó que aún hay mucho por hacer porque “mientras que en unos países la pandemia alcanzó su fase preliminar, en otros hay repuntes”; asimismo, señaló que el virus “estará con nosotros durante un largo tiempo”.

Por su parte, John Nkengasong, director del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de África, informó que esta semana el continente registró un aumento del 43 por ciento en los casos confirmados de COVID-19.

Nkengasong alertó que África podría convertirse en el próximo epicentro de la pandemia; al respecto, la OMS advirtió que la nueva cepa de coronavirus podría matar a 300 mil personas del continente y llevar a 30 millones a la “pobreza desesperada”.

De acuerdo con dicho centro, Egipto y Sudáfrica son los países que más personas infectadas suman, con más de tres mil 659 y tres mil 635, respectivamente. Al corte de hoy, todo el continente suma 26 mil 117 casos confirmados y mil 249 fallecimientos.

La Oficina de Gestión de la Deuda de Reino Unido informó hoy que se planea emitir 180 mil millones de libras para hacer frente a la crisis, durante el periodo de mayo a julio, “ante el aumento del gasto público”.

El gobierno de Australia informó que la prohibición de viajes internacionales, para la salida de sus ciudadanos y la entrada de extranjeros, se mantiene durante al menos tres meses más, considerando que “relajar las medidas sería arriesgado”.