Quieren terminar sí o sí

El presidente de La Liga de España, Javier Tebas, aseguró este viernes que la prioridad es terminar "sí o sí" con la temporada 2019-2020, aunque ya se plantean escenarios de ascensos y descensos entre las dos máximas categorías del balompié si la pandemia de COVID-19 impide la reanudación de las actividades.

"No habrá ampliación de categorías. No la habrá porque es mucho más complicado por los efectos económicos que tiene esta situación. Todos los contratos se hacen a un modelo de competencia de 20 clubes y no puede ser. Habría que modificar tanto que perjudicaría a todo el mundo. Habrán descensos también", explicó en entrevista con una asociación de directivos.

Tebas confirmó que los encuentros de las 11 jornadas restantes en el futbol español se celebrarían a puerta cerrada y con un protocolo minuciosamente trabajado para evitar cualquier tipo de contagio en el transporte y hospedaje de los clubes, pues dentro del campo "es un deporte de contacto", y para ello se tiene pensado realizar test de coronavirus a todos los jugadores.

"Ha habido mucha demagogia en el tema de los test a jugadores. No vamos a hacer nada diferente a otras grandes compañías, más que asegurar que en el regreso de los trabajadores no haya infectados. Lo único que haremos diferente es coordinar el protocolo con el gobierno. Habrá máxima vigilancia y el desarrollo a puerta cerrada será difícil de entender para algunos sectores, pero lo haremos", añadió.