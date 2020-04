Comerciantes de Teopisca, se niegan cerrar comercios

SCLC.- “Nadie firmó, en pocas palabras, el mercado es independiente a las calles, no mencionan las calles, no pertenecemos a ningún tipo de sindicatos, si la CTM tuvo una reunión, si el gobierno les dio su espacio, en el mercado no pagan sueldo, nosotros sí”.

Así lo mencionaron locatarios de la avenida principal al Mercado Municipal de Teopisca, quienes se negaron en cerrar sus locales este domingo, haciendo caso omiso a las indicaciones del presidente municipal Abel Tovilla Capio había girado el domingo pasado, ya que argumentan “no tenemos sueldos como ustedes”, al referirse a los funcionarios que acudieron a notificarles.

Y es que los propietarios de negocios aseguraron que Tovilla Capio, se reunión con miembros de la CTM donde habrían presuntamente, acordado cerrar el mercado los domingos, recibiendo una cantidad de dinero solamente a los dirigentes, en tanto que los locatarios no están ganando justo el domingo en que más personas acuden.

Los comerciantes de la calle 13ª Sur Poniente, argumentaron que los días domingos son el único de venta y que con la situación de contingencia, el resto de la semana las ventas han bajado que no les permite cubrir los costos de renta y pago a empleados por lo que se negaron a cerrar los comercios, a una semana de las instrucciones del presidente municipal.

“Manden al presidente, queremos que venga él, que de la cara, si nos van a dar un apoyo con gusto cerramos, nosotros no tenemos sueldo, ¿Abel no puede salir?, muéstrenme un documento donde me dice que no puedo abrir, los policías tienen sueldos, nosotros no”, argumentó la propietaria del lugar.

“Si viene el presidente y llegamos al acuerdo que nos van a dar una apoyito de acuerdo, que nos mande una despensa, que nos pague lo que ganamos en el día” fueron las expresiones de la multitud que se negó a cerrar comercios.