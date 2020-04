Pérez quiere recuperarse

Una lesión en la espalda que aqueja en el luchador estilo greco, Emilio Pérez Alfonso, es tratada en el proceso de la contingencia por el Covid-19 que obligó al paro de actividad en el deporte, el chiapaneco oriundo de Oconsingo expresó que esta pausa le ha caído bien para recuperarse y estar al cien cuando todo sea posible volver.

“Tengo desde hace algún tiempo una lesión en la espalda y la cuarentena me ha servido para frenar un poco los entrenamientos. Mi cuerpo me estaba pidiendo parar y aunque no me hubiera gustado que fuera por una pandemia la verdad es que hay que hay que verle siempre el lado positivo a las cosas”, indicó el gladiador.

Regresando a su natal Ocosingo, el luchador chiapaneco daba continuidad a los preparativos para los macreoregionales de la especialidad, en donde la misión era poder ayudar a los jóvenes chiapanecos que buscan su acceso a los Juegos Nacionales Conade 2020.

“Estábamos entrenando con los chavos que irían al macroregional, pero un día antes de ir al evento se nos informó que se suspendió. A la par continuaba con mis entrenamientos pero por la cuarentena ya acoplamos el plan de todos para realizarlo desde nuestras casas. El profesor nos dio colchones, pesas y nos dijo que en los hogares debemos seguir porque cuando todo pase debemos estar al 100 por ciento”, dijo el medallista internacional.

Espera el mundial

El dirigido por Quintín Vázquez, expresó que para los siguientes compromisos que tendrá en este año, se encuentra el poder acudir a un mundial de la especialidad, mismo que estaría desarrollando en el mes de noviembre, pero que podría tener alguna modificación por la pandemia del covid-19.

“La meta no va a cambiar, el objetivo de representar a México en unos Juegos Olímpicos, y competencias internacionales siempre está. Por eso ahora a esperar la evolución de la lesión y de ahí ya veremos la participación en las competencias, pues queremos ir en noviembre en el Mundial sub 23, esperemos que no lo suspendan”.