Sector electricista gravemente afectado por contingencia sanitaria

Tuxtla.- La presidenta del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Chiapas, Bárbara Adriana Rodríguez Bucio, comentó que a nivel nacional se han cancelado las subastas eléctricas, lo cual frenó la economía al tomar en cuenta que el sector energético es la clave para el desarrollo económico.

Dijo que si la situación no se enfrenta de la manera correcta, no habrá una recaudación fiscal adecuada, ni recursos, ni empleos, no habrá riqueza. Ya se han generado pérdidas de inversiones en la materia, cercanas a los ocho mil 200 millones de dólares para el 2024, cantidad que generaría un impacto en el Producto interno Bruto (PIB) de más de 11 mil millones de dólares.

“Las afectaciones económicas aún están siendo calculadas, pero las estimaciones hablan de entre el 60 y 70 por ciento del volumen de las ventas por material y servicios eléctrico el mes pasado.”

Por ello en el CIME Chiapas están trabajando juntos, ya que solo en este colegio existen casi 500 agremiados que brindan trabajo a varias familias chiapanecas y generan empleos formales entre empresas constructoras, de prestación de servicios, venta de materiales, entre otros, pero las condiciones son preocupantes.

Recordó que las subastas a largo plazo fueron creadas con la finalidad de facilitar a la Comisión Federal de Electricidad, la contratación de sus productos a precios mucho más eficientes y competitivos.

Dijo que la pandemia por Covid-19 llega a México con la suma de otros muchos eventos de carácter económicos también globales como, una guerra de precios a la baja al barril de petróleo, declarada entre varias potencias.

Todo lo anterior – señaló – genera incertidumbre sobre lo que podría pasar en torno a la transición energética de México para generar electricidad de bajo costo.

Además, manifestó que después de escuchar a las autoridades nombrar a un aerogenerador como “ventilador gigante que afea la vista”, solo queda pensar que los planes nacionales no van encausados a las energías renovables.

Lo que se traduce que a menor crecimiento económico, menor actividad productiva y comercial, por lo que resulta todo un reto sostener planes de gasto e inversión por parte de la industria privada.

Rodríguez Bucio, enfatizó que la declaratoria federal en contra del gremio de la construcción, afecta la cadena productiva en todos los sectores técnicos, incluyendo el gremio electromecánico.

Agregó que el quehacer de los ingenieros colegiados lleva implícita la ejecución de obra con calidad y actitud de servicio, en el CIME Chiapas se agremian casi 500 profesionales por lo que de no apoyarse de manera contundente, el desarrollo de los profesionales en nuestro estado y en todo el país, no se reflejará en avances en el contexto mundial.