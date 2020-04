Hernández sufre en despedida

El delantero mexicano Javier Hernández dio este lunes el último adiós a su abuelo, Tomás Balcázar, quien dejó este mundo en la víspera, a los 88 años, dejando un gran legado y una familia de sangre "futbolera" en el balompié nacional.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el actual elemento de Galaxy de Los Ángeles expresó su agradecimiento a todos los aficionados que le enviaron sus pésames y condolencias desde que fue revelada la lamentable noticia.

"He llorado mucho. Me cuesta mucho trabajo hacer ejercicio, me cuesta muchísimo porque me recuerda mucho a él. Me imagino a mi abuelo gritándome para que entrenara más duro. Intentaré hacerlo por más que me cueste trabajo, que me recuerde a mi viejito", dijo entre lágrimas el ariete.

Lamentó el no poder estar con su familia en los difíciles momentos que supone la pérdida del patriarca de la familia Balcázar, ya que actualmente vive el confinamiento por la contingencia sanitaria en Los Ángeles, ciudad a la que llegó este año para su primera campaña en la Major League Soccer (MLS).

"Me cuesta trabajo también que no pueda estar con toda mi familia, pero sé que están todos unidos en Guadalajara. Cuando todo eso se estabilice, intentaré ir a México en algún momento. Por el momento no puedo, Sarah (su pareja) está embarazada y hemos tomado las medidas necesarias. Tal vez más adelante pueda hacer algo para recordar a mi abuelito", sentenció.