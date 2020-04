No ven al Atlante de “desarrollo”

El anterior propietario de Potros de Hierro del Atlante, José Antonio García, dijo que el rechazaría que su equipo jugara en la Liga de Expansión MX, debido a que es una de las franquicias con más historia dentro del futbol mexicano.

El ex presidente azulgrana comentó este lunes que la idea de eliminar el Ascenso MX le parece algo “increíble”, sin embargo, no concibe la idea de que el “equipo del pueblo” se estanque en una categoría en la cual no pueda subir a Primera División.

“Desde luego no estoy de acuerdo que el Atlante subiera comprando una franquicia, pero si ya desaparecieron la división de ascenso, a mí me daría vergüenza y los atlantistas no estaríamos de acuerdo que con la historia del Atlante de 104 años, que fue fundador de la liga mexicana, hoy vaya a jugar contra la sub 23 del Cruz Azul”, comentó en entrevista telefónica para el programa Juego Limpio.

García causó expectativa la semana pasada al confirmar que Atlante regresaría a la Ciudad de México y retornaría a la Liga MX, pues aseveró que tiene contactos que le han indicado eso, no obstante, admitió que el manejo de los actuales directivos es muy volátil, por lo que todo sigue siendo una posibilidad.

“La idea era llegar a 20 equipos. Iban a invitar al Atlante y al Celaya, pero esto cambia cada ocho días”, indicó.

El actual club de Cancún, que votó en favor de la abolición de los ascensos y descensos, ha sido uno de los cuadros que se ha rumorado que podría volver a jugar en el Estadio Azteca y en la Liga MX, a cambio de varios millones de dólares.