Tabaquismo podría ser mortal combinado con COVID-19: experto

México.- Si bien hasta el momento faltan más estudios para comprobar si realmente la nicotina sirve o no para tratar el COVID-19, es muy importante no confundir esta sustancia con el tabaquismo, pues este podría ser mortal para la enfermedad, señaló el especialista Jorge Alberto Álvarez Díaz.

En entrevista con Notimex, el presidente del Comité de Ética de Investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco explicó que en un principio se pensó, con base en un estudio, que el tabaquismo no tenía efectos negativos en pacientes con COVID-19.

Sin embargo, investigaciones posteriores encontraron que efectivamente sí existe una relación negativa entre estos dos, "sobretodo si se es hombre y mayor de 65 años”.

En ese sentido, subrayó que lo planteado por el estudio llevado a cabo por investigadores franceses para tratar el COVID-19 es específicamente con la nicotina, una de las muchas sustancias que contiene el tabaco, no con el cigarro en sí.

Indicó que la nicotina, en caso de que se utilice pura mediante parches, podría tener quizá un efecto benéfico o un efecto perjudicial, “la única manera de determinar si esto será bueno o malo es hacer más investigación”.

“Pero hasta que no se haga, no se tendrán datos para poder decir si esta bien o no, o para recomendarle a alguien que utilice parches de nicotina para prevenir una progresión grave de la enfermedad.

“En nuestro país, la gente que fuma tiene riesgo de morir si desarrolla COVID-19, esta es una cosa que se tiene que pensar cuando se ven este tipo de estudios”, comentó.

Explicó que la pandemia lleva un cuatrimestre en el mundo, entonces, aún no hay suficiente evidencia científica, además de que encontrar un tratamiento o vacuna puede llevar mucho tiempo.

El especialista en bioética recomendó a la gente no dejarse llevar por cualquier información en redes sociales o internet, pues “la cura no existirá mágicamente de un día para otro, o un tratamiento o una vacuna, hay que ser muy prudentes para no tomarse una cosa que a lo mejor causará daño”.