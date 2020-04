La entrega de alimentos casa por casa se da sin condición y sin fines políticos

Tuxtla.- Al encabezar la Mesa de Seguridad, donde se trabaja de manera oportuna y profesional para hacer frente a la emergencia por el COVID-19, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas recalcó su compromiso social con Chiapas al asegurar que los paquetes alimentarios que se distribuyen casa por casa se entregan sin condición y sin fines políticos, con el único propósito de beneficiar a la población más vulnerable.

“La entrega es de manera desinteresada, pues ayudar al prójimo es una práctica que siempre se hace en Chiapas, por ello, no deben permitir que los condicionen ni dar credenciales de elector; es un apoyo que, con el esfuerzo de las y los trabajadores, se da a quien menos tiene. Si hay algún político o autoridad que haga propaganda de algún partido político denúncienlo, porque es un delito”, expresó.

En este sentido, el mandatario estatal reconoció el buen corazón y trabajo solidario de las y los servidores públicos de Chiapas por colaborar con la entrega de estos apoyos, además de donar parte de su salario para alimentos, insumos, medicamentos y equipo médico.

Al explicar que no existe medicamento o vacuna que cure el coronavirus y pedir no caer en engaños, subrayó que la única forma de combatir la enfermedad y romper la cadena de contagios es quedarse en casa, mantener el lavado de manos, higiene personal, evitar tocarse las partes húmedas de la cara, guardar sana distancia dentro y fuera de las viviendas, y extremar precauciones en caso de realizar actividades esenciales.

No se dejen engañar porque hay vivales que quieren vender medicinas, incluso, vacunas contra este virus; eso no existe y, hasta el momento, no se ha inventado o comprobado algún tratamiento científico. La única medicina es hacer caso a expertos de la salud para protegerte a ti y a tu familia de cualquier riesgo, apuntó.

En este sentido, informó que, gracias a la labor seria y responsable de doctoras, doctores, enfermeras y enfermeros, que están en la primera trinchera de esta batalla, se han recuperado 40 pacientes, algunos que estuvieron muy graves. Sin embargo, insistió el gobernador, aunque se cuenta con las clínicas alternas, y un equipo experto y valioso, “lo más importante no es que te cuidemos, sino que no te enfermes ni te contagies”.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo estatal hizo un llamado al personal que auxilia en los filtros sanitarios instalados en puntos estratégicos de la entidad, a respetar los derechos humanos y hacer llegar a la población información sobre las medidas preventivas, pero sin restringir las libertades, ya que hay libre tránsito. “Está muy bien que orienten a la ciudadanía, así se caminará de manera correcta y combatiremos esta enfermedad”.