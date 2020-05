Ley de Amnistía llega en buen momento, señalan

Tuxtla.- Ricardo Girón Girón, representante legal de la Alianza Ciudadana por el Desarrollo Social y Sustentable en el Estado de Chiapas (Acidessech), manifestó que la aprobación de la Ley de Amnistía será de mucho beneficio para el país, y sobre todo para quienes están en las cárceles de Chiapas.

Aclaró que sí es importante que se le “diera luz verde” porque los presos están en una gran desventaja, debido a que si se enferman de coronavirus, será complicado que lleven su tratamiento médico fuera del penal en el que estén, “peor si fueron encerrados por secuestro u homicidio”.

Lo único que se pide, agregó, es que se mejore el sistema penal acusatorio, pues observa una serie de deficiencias, lo que ha generado que una gran cantidad de personas sean encarceladas de manera injusta, “siempre he dicho que el 85 por ciento de los presos son inocentes”.

Aclaró que él vivió el encarcelamiento injusto por siete años, “me catalogaron como un delincuente, pero después de tres veces que me sentenciaban, me dijeron: ‘discúlpanos, no eras tú, y ya eres libres’, pero cuánto tiempo tuvo que transcurrir…”.

Por ello, insistió en su beneplácito por que se aprobara la iniciativa de ley, sobre todo porque hay muchas personas de la tercera edad o que están “muy enfermos, entonces, nosotros, y para los que tienen familiares allá adentro, sé que me entenderán”.

Ante el panorama que se vive por la pandemia, aseguró que lo importante en estos momentos es que se agilice la operación de dicha ley, para que miles de personas obtengan su libertad y puedan refugiarse en sus hogares, y de esa forma evitar posibles contagios masivos en las penitenciarías.