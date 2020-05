Reviven viejos ejercicios

La campeona de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, Daniela Velasco Maldonado cambió sus entrenamientos en la pista, por ejercicios en casa, que le permiten mantenerse en forma y divertirse al mismo tiempo, con un objetivo en mente, llegar de la mejor manera a los Juegos Paralímpicos de Tokio.

“Hago todos mis entrenamientos en casa con ayuda del material que tenía e improvisando con otras cosas, que casi no hacía, como saltar cuerda, utilizar pelotas o subir y bajar escaleras corriendo; está padre, siempre me gusta hacer cosas nuevas, y creo que he desarrollado otras habilidades”, destacó la velocista de ciegos y débiles visuales.

Asimismo, la mexiquense no pierde el ánimo rumbo a la justa nipona, que ahora está programada del 24 de agosto al 5 de septiembre de 2021.

“La planificación ha tenido que cambiar, el lugar de entrenamiento, la forma de trabajar, las fechas, pero es la misma emoción, la misma ilusión y los objetivos siguen siendo los mismos”, reconoció la medallista de los Juegos Paralímpicos Londres 2012.

Respecto a las restricciones y confinamiento causados por la pandemia del COVID-19, opinó que lo más importante es cuidar la salud.

“Lo principal es cuidarse y seguir las recomendaciones de las autoridades. Sigan activos, coman alimentos naturales y duerman lo necesario, para seguir saludables. ¡Mucho ánimo! Disfruten mucho a su familia; sigan siendo productivos; lean mucho, vean películas y documentales, aprendan cosas nuevas, diviértanse. Aprovechemos esta situación para agradecer que estamos vivos, para reflexionar, para volver a la ‘normalidad’ siendo mejores personas”, recomendó la atleta, quien entrena bajo la supervisión del especialista Fabricio Chamor.