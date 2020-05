Votarán 13 senadores contra reforma de AMLO a ley presupuestaria

México.- El senador Julen Rementería del Puerto aseguró que 13 de sus compañeros votarán en contra de la iniciativa de reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de cambiar el gasto de este año ante la crisis que se avecina por el coronavirus.

“No sé cómo vamos a discutir o cómo se pretende convocar a un periodo extraordinario, que por supuesto 13 senadores vamos a votar en contra, como es mi caso, de que haya una sesión extraordinaria, un periodo extraordinario, exclusivamente para eso, como lo pretenden hacer, si no hay dictamen no tenemos materia para poder llevar a cabo un periodo extraordinario, no existe a la fecha y no lo existirá mañana, tampoco un dictamen”, indicó.

Asimismo, sostuvo que dicha propuesta vulnera claramente los artículos 49 y 103 de la Constitución; deja de lado lo que establece el 74, que son facultades de la propia Cámara de Diputados y luego también vulnera la legalidad y certeza jurídica que están en los artículos 14 y 16 dse la Carta Magna.

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) advirtió que no se puede ceder graciosamente todo el poder al presidente, vulnerando los artículos que establece la Constitución, concentrando en una sola persona poderes constitucionales que están destinados a poderes distintos.

“La manera de hacerlo lleva tintes de autoritarismo, buscando su aprobación en una sesión que se hace fuera de lo que establece la ley. Hay varias cosas que hay que destacar, primero la convocatoria que se hace para un día que ya está fuera de la ley, digamos que la instalación de la Permanente debía ser hoy (30 de abril) y no mañana (1 de mayo), pero por alguna extraña razón no la hacen hoy como lo marca la ley precisamente”, expuso.

En su calidad de integrante de la Comisión Permanente, enfatizó que no se puede convocar a una sesión exclusivamente para discutir una iniciativa que sólo es para beneficiar a una persona, otorgándole más poder.

La convocatoria es para todos los diputados y senadores nombrados por su respectiva Cámara para integrar la Comisión Permanente, y donde en este nuevo periodo de sesiones sólo estaría enfocado a debatir, votar y aprobar las reformas a la Ley de Responsabilidad Hacendaria propuestas por el presidente de la República.

Éstas darían la facultad al Ejecutivo federal para hacer cambios en el presupuesto de este año en casos de "emergencia económica", y poder así redirigir recursos a las obras o programas que él considere prioritarios. Dichos legales establecerían y aplicarían a través de la Secretaría de Hacienda, sin considerar las opiniones de diputados y senadores.

“Parece una propuesta de carácter ideológico, y que el presidente trata de que para el año 21, por si aquello que no lograran mayoría, el Ejecutivo pueda mover las decisiones de la Cámara ya con una ley preaprobada. Por todos lados me parece que esto es un despropósito del presidente, del grupo Morena y sus aliados” concluyó.