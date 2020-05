El 6% de empresas en México sigue sin cumplir acciones por pandemia

México.- Del total de empresas visitadas durante el Operativo de Inspecciones Federales del Trabajo en el marco de la emergencia COVID-19, solo el 6 por ciento sigue sin cumplir con las acciones extraordinarias ordenadas por las autoridades de Salud.

En este sentido, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, indicó que el 94 por ciento ha cumplido con las medidas; 48 por ciento ya se encontraban cerradas, al 20 por ciento se exhortó al cierre y accedieron, y 26 por ciento realizan alguna actividad no esencial y se encuentran en los municipios más afectados por la pandemia.

Las empresas no esenciales que se negaron al cierre son las relacionadas al comercio de productos no esenciales, industria automotriz (27%), industria textil (11%), industria maderera, centros de educación, recreación, almacenamiento, fabricación de productos publicitarios (6%), fabricación de productos de plásticos no esenciales (5%), productos metálicos no esenciales (3%) y tiendas departamentales, metalúrgica, productos electrónicos, celulosa y papel (2%).

Las empresas que tuvieron un comportamiento ejemplar son Trico, Baja Nautical, Edumex y Bachoco.

Las empresas que se niegan a cerrar son Grupo Elektra, Autofin México, Campeche Sportswear, Maquilados Hyplasa, refirió durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Elektra se justifica

Tras ser señalada por las autoridades federales por operar en la contingencia sanitaria, Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, aseguró que ofrecen acceso a productos y servicios esenciales, como el cobro de remesas, servicios de telecomunicaciones y productos de primera necesidad como estufas y televisiones.

Argumentó en un comunicado que el 100 por ciento de sus sucursales y oficinas cumplen con todas las medidas de protección e higiene dictadas por la Secretaría de Salud y a la Organización Mundial de la Salud.

“La mayoría de los mexicanos viven al día y no cuentan con el privilegio de acceder a las compras por Internet ni la facilidad que brindan las tarjetas de crédito; Elektra está para quienes requieren de productos y servicios necesarios durante la emergencia. Por ellos mantenemos nuestras puertas abiertas; con responsabilidad, continuaremos reforzando y atendiendo las disposiciones de las autoridades”.

Según la empresa, en pleno cumplimiento de las disposiciones del Consejo de Salubridad General ofrece productos y servicios esenciales para que la población haga frente a la emergencia.

Entre ellos el cobro y envío de remesas, servicios de telecomunicaciones, productos de primera necesidad como refrigeradores, hornos de microondas, estufas, equipos de cómputo, televisiones y motocicletas.

Además, la cadena justificó que han suspendido la venta de productos no esenciales, mismos que están acordonados, como ha sido verificado por la Procuraduría Federal del Consumidor.