Zague tuvo buenas ofertas

El ex delantero mexicano Luis Roberto Alves aseguró que durante su paso por América fue buscado por equipos europeos, e incluso de Japón, pero la oportunidad le fue negada por los directivos.

“Vinieron muchos clubes de Europa, en su momento, de España, Portugal, Alemania e Italia a querer ver y hablar de mis servicios, incluso en el emergente futbol japonés querían llevarme para allá y el América no me dejó”, comentó para un portal deportivo.

Por otra parte, el máximo anotador de los de Coapa señaló que no buscaría regresar al equipo como directivo; ya que cuando tuvo la oportunidad, no le dieron la autonomía necesaria, evitando así que tomara decisiones importantes.

"No, no tengo ningún interés (en ser directivo de nuevo). Me dejó un mal sabor de boca como directivo del América, nunca me dieron la autonomía, ni la independencia, la libertad para tomar las decisiones. Siempre me pusieron trabas, nunca fueron claros conmigo”, sentenció.