Nadal ve difícil volver

El tenista español Rafael Nadal, número dos del ranking mundial, considera perdida la posibilidad de reanudar la temporada 2020 en el deporte blanco, por lo que tiene la mirada fija en el Abierto de Australia del próximo año.

Tras la suspensión de actividades por el brote de COVID-19, la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) anunció que posiblemente el calendario se retomaría a partir del 13 de julio; sin embargo, Nadal no lo cree posible.

Poco más de dos meses de inactividad y Rafa no considera la posibilidad de regresar a las canchas en el 2020, por lo que comenzó a planear su próxima temporada.

"Yo firmo estar listos para 2021. Ojalá. Me preocupa más el Open de Australia que lo que ocurra a finales de este año. El 2020 lo veo prácticamente perdido. Tengo la esperanza de poder empezar el próximo año. Ojalá que así sea", dijo en entrevista para medios españoles.

Hace unos días, en una conversación con el suizo Roger Federer, Nadal aceptó que no ha podido entrenar del todo y que tenía tiempo que no tocaba una raqueta de tenis.

A pesar de eso, el español asegura que poco a poco va retomando el entrenamiento y mejora gradualmente su ritmo, para que en caso de regresar, esté listo para entonces.

"De repente, mi actividad se ha visto frenada al cien por cien. Para todos ha sido un shock. Me costó adaptarme al comienzo, pero después he ido tomando el ritmo; he vuelto a hacer doble sesión, por la mañana y por la tarde, y he ido marcándome unos horarios y recuperando las rutinas", confesó.