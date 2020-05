Antuna reconoce peso de playera

El atacante Uriel Antuna admitió que la playera de Chivas de Guadalajara pesa y lamentó que se le cargue bastante responsabilidad cuando apenas tiene 22 años de edad.

Admitió que portar los colores rojiblancos es algo que pesa debido a la grandeza e historia de la institución, lo cual acepta con responsabilidad y por ello trata de responder a las expectativas.

“Hay una responsabilidad muy grande detrás de estar en Chivas, es uno de los clubes más grandes de México... Pesa la camiseta por lo grande que es", señaló el duranguense.

En declaraciones a la cadena televisiva añadió: “Cargarle todo el equipo a un chavo de 22 años es difícil, no cualquiera. Pero trato de aprender futbolísticamente y de la crítica".

Admitió todavía no está consolidado en su trayectoria, debutó con Santos Laguna, tuvo una aventura por el futbol holandés y en la MLS de Estados Unidos, por lo que jugar en el “Rebaño Sagrado” es su máximo reto.

"Desde que me planteó Ricardo (Peláez) la opción de ir a Chivas, pensé que me iban a cargar todo ese peso siendo un jugador joven de 22 años y no me siento al 100 consolidado".

Antuna junto al resto de sus compañeros cumplen con la cuarentena y con los ejercicios solicitados por el club rojiblanco para entrenar desde sus hogares a la espera de que se reanude el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

Carlos Uriel vive su primer certamen con Chivas y acumula 645 minutos en la Liga MX repartidos en nueve cotejos, siete como titular, y todavía no se ha hecho presente en el marcador.