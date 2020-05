Gastélum quiere el título

Para el manager de Diablos Rojos del México, Sergio Gastélum, la máxima prioridad es conseguir el campeonato y para eso sólo espera el regreso al diamante para comenzar a fraguarlo.

“El estar en Diablos Rojos es mucha responsabilidad para mí, pero a la vez lo tomo como tal, me gustan los retos grandes. Estoy preparado, me siento listo, si no estuviera listo pienso que hubiera rechazado la propuesta”, dijo.

Indicó que llegar a la meta es factible dado el conocimiento de los jugadores, “ese es un plus con la mayoría de ellos. Sé cómo son fuera y dentro del terreno. Es algo que me va a ayudar muchísimo para poder dirigir este equipo”.

Gastélum sostuvo que el haber aceptado el reto de estar al frente de la institución es para hacer que la novena capitalina esté en los primeros planos, por lo que a pesar de la emergencia de salud, sigue en continuo monitoreo de jugadores.

“Estoy ansioso, sigo trabajando, sigo monitoreando a los jugadores, sigo interactuando con ellos y nos declaramos listos para el llamado”, afirmó.

El coach está en casa y aprovecha el tiempo con la familia, pero al mismo tiempo no ha dejado pasar un día en trabajar y afinar detalles con miras a la temporada 2020.

“Nunca sabes cuándo un aficionado está por primera vez en el parque de pelota. Tenemos que brindarle el máximo esfuerzo a ese aficionado, esa fue mi filosofía, siempre me preparé para brindarme en un terreno de juego sin limitaciones”, expresó.

Por lo que el compromiso con los aficionados y con la organización para la próxima temporada es la conquista del campeonato.