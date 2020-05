No cerrarán panteones en 10 de Mayo en Chiapas

Tuxtla.- José Manuel Cruz Castellanos, secretario de salud dio a conocer que a pesar de la pandemia y de la campaña nacional para evitar contagios por esta fecha festiva a las mujeres mayores principalmente, en Chiapas no cerrarán los panteones el 10 de Mayo del 2020.

Sin embargo pese a este determinación, la Secretaría de Salud hizo el llamado a la ciudadanía a no exponer a sus familias durante los festejos del día de las madres, ante la pandemia por COVID-19.

"La mamá une a todos sus hijos, pero en esta ocasión no es tan fácil, si queremos a nuestra mamá tenemos que cuidarla. A lo mejor nos turnemos para ir a verla ese es un primer ángulo en nuestras madres las que viven", expuso el funcionario.

Aunque algunos alcaldes han cerrado el Panteón Municipal, el secretario de Salud argumentó que no hay una disposición oficial que pida el cierre de los camposantos, sin embargo, pidió que se haga en orden y las visitas en los panteones sean breves, dijo que no prohibirán visitar a las madres que ya no están entre nosotros, pero sí que se guarde la sana distancia.

Indicó que realizarán una campaña de prevención con lonas distribuidas en toda la entidad con el llamado a cuidar a las madres en su día.

“Exhortamos a la población, para que tome las debidas restricciones y evitar así más casos de contagio, esperamos una buena respuesta de la población”, comentó.